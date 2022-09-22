Нижний Новгород, , 21:35 — REGNUM В ближайшие пять лет в Нижнем Новгороде появится ещё 641 камера видеонаблюдения. Соответствующий тендер разместил на сайте госзакупок Центр координации проектов цифровой экономики.

Камера видеонаблюдения

На эти цели планируют потратить 1 млрд 647 млн рублей в рамках проекта «Безопасный город».

Спецустройства для видеофиксации разместят на перекрестках, на остановках общественного транспорта и в общественных пространствах по всей столице Приволжья.

Отметим, что подрядчик, которого выберут по результатам конкурса, должен будет приступить к работам с 1 декабря 2022 года, а завершить их и сдать оборудование в эксплуатацию не позднее 30 ноября 2028 года.