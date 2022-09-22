Москва, 22 сентября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Кадетам Бриньковского казачьего кадетского корпуса им. сотника М. Я. Чайки вручили переходящее знамя президента России. Образовательное учреждение, реализующее казачий компонент, стало лучшим по итогам всероссийского смотра-конкурса в 2022 году. Об этом 22 сентября в своём телеграм-канале написал атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы РФ Николай Долуда («Единая Россия»).

телеграм-канал атамана ВсКО Николая Долуды Переходящее знамя президента РФ вручили кубанским кадетам

Переходящее знамя президента РФ перед церемонией было освящено в Успенском соборе Московского Кремля. Кроме того, впервые победителям вручили переходящий кубок атамана Всероссийского казачьего общества, что станет стимулом для развития всех казачьих кадетских корпусов России, уверен казачий генерал.

«Это знаковое событие останется у вас в памяти на всю жизнь. В России 29 казачьих кадетских корпусов, среди которых вы — лучшие! Вы нам очень нужны, дорогие кадеты! Будьте достойны героического пошлого наших предков и подвигов казаков, которые в составе девяти добровольческих отрядов мужественно борются с фашизмом и защищают мирных жителей Донбасса», — напутствовал кадет Николай Долуда.