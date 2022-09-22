Москва, 22 сентября, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан РФ подписал 22 сентября российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы, — говорится в сообщении. — Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты».

Уточняется, что для этого нововведения изменения были внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и в 2023 годах.

Нововведение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г. — дня, когда президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для участия в спецоперации ВС РФ на территории б. УССР.