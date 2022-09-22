Сочи, Краснодарский край, 22 сентября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Вечером 22 сентября около 70 тыс. жителей Сочи остались без воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Морской порт Сочи

В зону частичного отключения водоснабжения попали Хостинский и Адлерский районы (посёлки Адлер, Кудепста, Хоста, микрорайоны Мацеста и Бытха, совхоз «Приморский»). Населению организован подвоз воды.

На ремонтные работы уйдёт несколько часов. Возобновить подачу воды предполагается в ночь на 23 сентября.