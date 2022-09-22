22 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министр иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что референдумы в республиках Донбасса, а также на освобожденных территориях бывш. УССР — это ответ на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать с территории бывш. УССР в Российскую Федерацию.

Оксана Переможенко, , 22:21 — REGNUM Референдумы в республиках Донбасса, а также на освобожденных территориях бывш. УССР — это ответ на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать с территории бывш. УССР в Российскую Федерацию. Соответствующее заявлении 22 сентября сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета безопасности ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию», — сказал глава МИД России.

Дипломат предположил, что решения, принятые жителями ряда областей бывш. УССР о референдуме, являются ответом на пожелания Зеленского.

Заявление Лаврова обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения согласились со словами Лаврова, указав на то, что жители Донбасса и освобожденных территорий бывш. УССР уедут в Россию вместе со своей землей.

«Скоро будут дома, [в России]!» — отреагировала An.

«Фраза «бойтесь своих желаний» никогда не звучала так понятно», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Зеленский: «Считаете себя русскими — уезжайте в Россию». Жители ДНР и ЛНР: «Ну ок, и землю свою заберем», — с сарказмом отреагировала Yaroslava A.

«Надеюсь, скоро будем дома с Россией», — пишет Артем.

«Зеленский… готовь остальные территории к передаче…» — не без сарказма призвал Евгений.

«У меня бы язык отсох его (Зеленского — О. П.) «господином» назвать. Лавров — сталь!» — отреагировал один из участников обсуждения.

«По привету и ответ. А что Зеленский обижается? Люди его послушались и ушли. Он же сам сказал. Однако с логикой у [киевского режима] совсем печаль», — написал Ibrahim M.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всё верно. Кричали же про чемоданы и вокзалы? Вот они и взяли свои чемоданы, свои вокзалы и поехали в свою Россию», — написал Genry.

«Вот русские возвращаются на Родину!» — пишет Samuil P.

«Пришло время вернуться половине [б. УССР] домой», — призвала Юлия.

«Сергей Викторович знатно троллит! Именно так, вместе с территориями!» — отметил 38 745.

«Это побочный эффект от проведённого [на территории б. УССР] в 2014 году испытания сейсмического оружия под названием «Кто не скачет, тот москаль». Скакать перестали, а страна всё равно по частям распадается», — иронизирует Денис.

«Да, это так! В результате испытания этого секретного… сейсмического оружия, от [бывш. УССР] отвалился полуостров Крым! И с этим фактом не поспоришь», — ответил Денису «Июнь — Близнец».

«Уедут в Россию вместе с домом и землей», — подытожила Надежда Юрьевна.

Читайте также: Лавров: США держат Зеленского по принципу «он наш сукин сын»