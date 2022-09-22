Нижний Новгород, 22 сентября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области задержали жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в хищении 5 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

IFPRI -IMAGES Бочки

По версии следствия 29-летний мужчина обнаружил в лесу пластиковый трубопровод, из которого незаконно слил в бочки 6 тысяч литров дизельного топлива. Затем он попытался вывезти похищенные горюче-смазочные материалы на своей машине, но был пойман полицейскими.

Похищенное автомобильное топливо изъяли и вернули законному владельцу.

Злоумышленник полностью признал вину в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.