Бостон, США, , 21:13 — REGNUM Американский рэпер Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) исполнил гимн Чемпионата мира по League of Legends 2022. Об этом сообщает портал Сomicbook.

Lil Nas X Кадр из клипа Late To Da Party

Специально для турнира музыкант записал песню Star Walkin', посвящённую движению к мечтам. Помимо этого, Lil Nas X выпустил одноимённый видеоклип, в котором появляются известные киберспортсмены и персонажи самой игры.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Lil Nas X заказал пиццу группе протестующих, собравшейся около места проведения его концерта в Бостоне (США). Подобное действие вызвало удивление со стороны протестующих, однако демонстрация продолжилась.

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