Екатеринбург, 22 сентября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге два сотрудника ГИБДД получили травмы в момент, когда преследовали пьяного лихача. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл 22 сентября в районе Сибирского тракта. Автомобиль полицейских столкнулся с большегрузом «DAF». Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Причину аварии устанавливают специалисты. Что касается преследуемого ими нарушителя, то он скрылся, но был оперативно задержан. Пойманный оказался ранее судимым за некоторые преступления.

Один из сотрудников полиции находится в тяжёлом состоянии. Его напарника врачи отправили на амбулаторное лечение.