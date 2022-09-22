Бишкек, , 21:17 — REGNUM Активность прокуратуры Киргизии по вопросу участия граждан своей страны в СВО будет продиктована только политическими мотивами. Об этом 22 сентября в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по Туркестану на условиях анонимности.

Российские военные © ИА REGNUM

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Напомним, 21 сентября посольство Киргизии в России заявило, что «киргизским гражданам, которые захотят принять участие в боевых действиях на территории других государств, грозит до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества». Официальное заявление было сделано после принятия Государственной думой России законов, предусматривающих упрощённое получение российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России.

По мнению собеседника, формально Бишкек может применить санкции к своим гражданам, которые примут участие в специальной военной операции.

«Если это произойдет, речь может пойти о статье 256 Уголовного Кодекса Киргизии «Участие гражданина Киргизии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта». В реальности активность киргизской прокуратуры по этому поводу может оказаться крайне низкой — степень активности киргизских силовиков — вопрос сугубо политический. Даст указание Администрация президента провести показательный суд — проведут», — сказал он.

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Эксперт отметил, что «пока что это заявление посольства Киргизии в России больше выглядит как формальность. Ее цель — продемонстрировать западным партнерам нежелание киргизских властей поддерживать Россию в военном конфликте с [киевским режимом]».

«В этом действия Бишкека схожи с маневрами Ташкента или, например, Астаны. Элиты Средней Азии и Казахстана сейчас пытаются решить сложную задачу — при сокращении пространства для внешнеполитического маневра сохранить отношения и не поссориться ни с Западом, ни с Россией. Запад дает деньги, там хранятся накопления среднеазиатских элит, западные санкции могут быть весьма неприятны. С другой стороны — Россия, ссора с которой может привести к фатальным результатам для десятков миллионов жителей региона», — отметил аналитик по Туркестану.

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