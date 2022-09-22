Уфа, , 21:04 — REGNUM Новые корпуса Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России открыли в Уфе. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Ислам Annabaa.org

Сообщается, что в церемонии открытия принял участие глава республики Радий Хабиров. Мероприятие было приурочено к торжествам, посвящённым 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Хабиров подчеркнул, что Россия является родным домом для миллионов мусульман, неотделимой частью исламского мира.

«Более двух веков официальный центр ислама в России действует здесь, в Башкирии. Признанным духовным лидером уже свыше четырех десятилетий является наш глубокоуважаемый Верховный муфтий, шейх-уль-ислам Талгат-хазрат Таджуддин. Для всех нас он — настоящий патриот и мудрый наставник», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Он также сообщил, что в новых корпусах Российского исламского университета продолжат лучшие традиции знаменитого уфимского медресе «Галия».

«В нём учились многие выдающиеся деятели, духовные лидеры. В их числе — первый муфтий Башкирии Мансур Халиков и первый полномочный представитель Советской России в арабских странах Карим Хакимов», — напомнил Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что Российский исламский университет является одним из крупнейших центров духовного просвещения.

«В новых учебных корпусах будущие муфтии, богословы, просветители будут получать классическое образование с опорой на многовековые традиции традиционного ислама», — сообщил он.

Отмечается, что Хабиров вручил орден Дружбы народов председателю регионального Духовного управления мусульман Башкирии Мухаммаду Таджуддинову за большой вклад в укрепление межконфессиональных отношений. Медаль «За трудовую доблесть» была вручена Верховному муфтию Талгату Таджуддину, почётная грамота Башкирии — ректору Российского исламского университета ЦДУМ России Артуру Сулейманову.