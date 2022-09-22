Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Началось производство второго сезона сериала HBO Max «И просто так…». Об этом пишет издание Deadline.

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис Цитата из т/с «И просто так…»

Продюсером новых серий выступит Майкл Патрик Кинг, который занимал аналогичную должность в первом сезоне. Ожидается, что к своим ролям в шоу вернутся Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Сара Рамирез и Джон Корбетт. Дата выхода второго сезона пока что не раскрывается.

Напомним, сериал «И просто так…» является продолжением «Секса в большом городе». Премьера первого сезона проекта состоялась 10 декабря 2021 года.

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