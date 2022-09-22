Вашингтон, , 20:51 — REGNUM В Пентагоне считают реальной возможность вступления США в прямой ядерный конфликт с Россией или Китаем. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард, выступая 21 сентября на конференции «Америка под атакой — защита родины» в Мэриленде.

Чарльз Ричард defense. gov

«Россия и Китай могут достичь любого уровня насилия в любой сфере и с любым инструментом силы в какой угодно точке мира. Мы не сталкивались с такими конкурентами и противниками долгое время», — приводит его слова пресс-служба Пентагона.

Адмирал отметил, что с учётом таких угроз министерству обороны США необходимо менять свои подходы к ведению боевых действий, поскольку «более медленные и традиционные подходы к эскалации больше не работают».

«Перед боевым командованием встаёт задача действовать быстро против противника во всех областях: на суше, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве», — подчеркнул Ричард.

По его словам, Соединённым Штатам необходимо скорейшим образом реализовать свою стратегии модернизации ядерной триады и её системы управления, поскольку «угроза со стороны Китая и России продолжает расти наряду с другими вызовами».