Тюмень, 22 сентября 2022, 20:48 — REGNUM В Тюмени взрывотехники уничтожили боеприпас времён Первой мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.
Боеприпас обнаружен местным жителем на берегу реки Туры. Прибывшие на место взрывотехники увидели гранату Миллса образца 1915 года с запалом и следами сильной коррозии.
С соблюдением необходимых мер безопасности граната была вывезена росгвардейцами в безопасное место и уничтожена.
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