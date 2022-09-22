Тюмень, 22 сентября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В Тюмени взрывотехники уничтожили боеприпас времён Первой мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Управление Росгвардии по Тюменской области Граната Миллса образца 1915 года

Боеприпас обнаружен местным жителем на берегу реки Туры. Прибывшие на место взрывотехники увидели гранату Миллса образца 1915 года с запалом и следами сильной коррозии.

С соблюдением необходимых мер безопасности граната была вывезена росгвардейцами в безопасное место и уничтожена.

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