Таллин, 22 сентября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Эстония намерена взять международный кредит объемом более одного миллиарда евро, чтобы финансировать дополнительное развитие гособороны в течение предстоящих четырех лет. Об этом в интервью гостелевидению страны ETV заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Армия Эстонии

Министр сообщил, что хотя налоговые поступления из-за инфляции превышают прогнозные показатели, дополнительные средства на гособорону все равно выделят за счет кредита: «По сути, Эстония берет кредит на гособорону. Мы говорим о миллиардах, которые мы вкладываем в государственную оборону, мы говорим о том, что мы высвободили деньги для зарплат. Но на данном этапе справедливо сказать, что для этой цели будет взят оборонный кредит».

Он подчеркнул, что размер кредита на оборонные нужды превысит миллиард евро, не уточнив точную сумму. «Ежегодно только на противовоздушную оборону средней дальности потребуется несколько сотен миллионов евро в год. Деньги из воздуха не появляются», — объяснил он необходимость военного кредита.

Министр также предупредил, что если цели усиления гособороны Эстонии в ближайшие годы не изменятся, то для финансирования выплат кредита придется переделать налоговую систему страны.

«Мы должны быть честными, и мы должны провести эту дискуссию в обществе, что если мы хотим вкладываться в гособорону, то, в конечном счете, это означает изменения в налоговой системе. Невозможно думать, что эти деньги есть где-то в государственной казне. Сегодня мы делаем это за счет кредита, в какой-то момент нам как обществу придется выплачивать этот кредит», — подчеркнул Ляэнеметс.