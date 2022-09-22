Нью-Йорк, США, , 20:39 — REGNUM Зеленский находится во главе киевского режима, поскольку этого хотят его западные хозяева, заявил 22 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров на СБ ООН. В итоге Зеленскому «прощаются» любые преступления.

Президент Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Указав на то, что США и их сателлиты «при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима», Лавров отметил, что политика в отношении Зеленского строится на небезызвестном американском принципе: «Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын».

Глава МИД России подчеркнул, что, какие бы бесчинства ни совершал бандеровский режим, они остаются безнаказанными, ведь так хочет Запад.

Напомним, услышав заявление российского руководства о том, что ядерным оружием нельзя безнаказанно угрожать России, Зеленский сказал, что его Запад защитит, «не допустит» такого.

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