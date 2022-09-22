Минск, 22 сентября 2022, 21:30 — REGNUM Белорусское руководство чрезвычайно довольно итогами саммита ШОС в Самарканде: был запущен процесс вступления Белоруссии в организацию, Александр Лукашенко наглядно показал отсутствие международной изоляции, президенту Белоруссии удалось встретиться с председателем КНР. В Минске это оценивается как триумф, который надо развивать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил политолог Олег Ковалёнок.
По мнению политолога, именно сотрудничеству в военной сфере прежде всего будут посвящены анонсированные Александром Лукашенко переговоры с китайским лидером.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 сентября сообщил о готовящихся переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.