Минск, , 21:30 — REGNUM Белорусское руководство чрезвычайно довольно итогами саммита ШОС в Самарканде: был запущен процесс вступления Белоруссии в организацию, Александр Лукашенко наглядно показал отсутствие международной изоляции, президенту Белоруссии удалось встретиться с председателем КНР. В Минске это оценивается как триумф, который надо развивать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил политолог Олег Ковалёнок.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лукашенко обеспокоен тем, что Москва не отреагировала решительно на обострение ситуации в Закавказье и Средней Азии. Белорусский лидер примеряет это на себе: сможет ли Россия защитить Белоруссию в случае нападения из [б. УССР] или из Польши. В связи с этим Лукашенко сожалеет, что ШОС не была преобразована в полноценный военный блок, и надеется наладить военное взаимодействие с КНР на двусторонней основе» Олег Ковалёнок

По мнению политолога, именно сотрудничеству в военной сфере прежде всего будут посвящены анонсированные Александром Лукашенко переговоры с китайским лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 сентября сообщил о готовящихся переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.