Минск, 22 сентября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Белорусское руководство чрезвычайно довольно итогами саммита ШОС в Самарканде: был запущен процесс вступления Белоруссии в организацию, Александр Лукашенко наглядно показал отсутствие международной изоляции, президенту Белоруссии удалось встретиться с председателем КНР. В Минске это оценивается как триумф, который надо развивать. Об этом корреспондентуИА REGNUM22 сентября заявил политологОлег Ковалёнок.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Лукашенко обеспокоен тем, что Москва не отреагировала решительно на обострение ситуации в Закавказье и Средней Азии. Белорусский лидер примеряет это на себе: сможет ли Россия защитить Белоруссию в случае нападения из [б. УССР] или из Польши. В связи с этим Лукашенко сожалеет, что ШОС не была преобразована в полноценный военный блок, и надеется наладить военное взаимодействие с КНР на двусторонней основе» Олег Ковалёнок

По мнению политолога, именно сотрудничеству в военной сфере прежде всего будут посвящены анонсированные Александром Лукашенко переговоры с китайским лидером.

Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 сентября сообщил о готовящихся переговорах с председателем КНРСи Цзиньпином.