Эксперт: Лукашенко стремится наладить военное взаимодействие с Китаем
Минск, 22 сентября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Белорусское руководство чрезвычайно довольно итогами саммита ШОС в Самарканде: был запущен процесс вступления Белоруссии в организацию, Александр Лукашенко наглядно показал отсутствие международной изоляции, президенту Белоруссии удалось встретиться с председателем КНР. В Минске это оценивается как триумф, который надо развивать. Об этом корреспондентуИА REGNUM22 сентября заявил политологОлег Ковалёнок.
По мнению политолога, именно сотрудничеству в военной сфере прежде всего будут посвящены анонсированные Александром Лукашенко переговоры с китайским лидером.
Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 сентября сообщил о готовящихся переговорах с председателем КНРСи Цзиньпином.