Милан, Италия, 22 сентября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Президента Италии следует избирать на всенародных выборах, и он же должен занимать пост главы правительства, заявил 22 сентября лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

European People's Party Сильвио Берлускони

Как сообщалось ранее, в предвыборной программе правых партий Италии есть пункт о переходе на всенародные выборы формального главы государства (реальных полномочий больше у премьер-министра) через внесение поправок в Конституцию. Сейчас президента Италии избирают депутаты обеих палат парламента и представители регионов. Правые считают, что возможности граждан оказывать прямое влияние на политику страны должны быть расширены. Либералы в свою очередь обвиняют их в желании «нарушить конституцию» для получения полноты власти.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.