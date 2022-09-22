Рим, 22 сентября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Переход к прямым президентским выборам в Италии станет не только политической, но и в определенном смысле экономической реформой, поскольку повысит устойчивость государства и укрепит доверие к нему, заявила 22 сентября лидер партии «Братья Италии» Ддорджа Мелони.

Quirinale.it Джорджа Мелони и другие члены парламентской группы «Братья Италии»

Кроме того, избрание президента гражданами позволит лучше координировать вопросы распределения национальных и местных полномочий, включая налоговые, добавила она.

Как сообщалось ранее, в предвыборной программе правых партий Италии есть пункт о переходе на всенародные выборы формального главы государства (реальных полномочий больше у премьер-министра) через внесение поправок в Конституцию. Сейчас президента Италии избирают депутаты обеих палат парламента и представители регионов. Правые считают, что возможности граждан оказывать прямое влияние на политику страны должны быть расширены. Либералы в свою очередь обвиняют их в желании «нарушить конституцию» для получения полноты власти.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.