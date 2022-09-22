Рим, 22 сентября, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали при обрушении лестницы в здании «Театра Глобус» на Вилле Боргезе в Риме, передают местные СМИ 22 сентября.

Уильям Шекспир

Отмечается, что лестница в здании, копирующем шекспировский театр, была сделана из дерева. Причины обрушения устанавливаются.

В момент обрушения в здании находилась группа молодых людей в возрасте 16−17 лет, пришедших на экскурсию. По данным властей, пострадавшие получили легкие травмы.