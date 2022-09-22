Вашингтон, 22 сентября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Австралийский и американский актёр Мэл Гибсон раскрыл подробности производства фильма «Смертельное оружие 5». Об этом пишет портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Кровный отец». Реж. Жан-Франсуа Рише. 2015. Франция Мэл Гибсон

«Единственная причина, по которой всё в данный момент затягивается, — перестройка внутри студии, вызванная слиянием Warner с Discovery и приходом нового босса [Дэвид Заслав]. Они отсекают всё ненужное и набирают новых сотрудников. Этим компаниям всегда требуется время для перегруппировки. Съёмки задерживаются только по этой причине, но я практически уверен, что мы встанем на ноги», — заявил Гибсон. Он также отметил, что съёмочный процесс ленты может начаться уже в начале 2023 года.

Напомним, бессменным режиссёром франшизы «Смертельное оружие» являлся Ричард Доннер. В июле 2021 года Доннер скончался, вследствие чего роль постановщика пятой части была отведена Мэлу Гибсону.