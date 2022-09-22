Милан, Италия, , 20:29 — REGNUM Миланская католическая епархия испытывает затруднения с оплатой счетов за энергию, передают местные СМИ 22 сентября.

Милан Steffen Schmitz

Отмечается, что расходы по некоторым управляемым епархией объектам выросли впятеро: к примеру, месячные расходы по зданию, где располагается знаменитая Амброзианская библиотека, выросли с 12 до 61 тысячи евро.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.