Рим, , 20:27 — REGNUM В первые семь месяцев 2022 года число сообщивших об отсутствии работы в Италии выросло на 21,7% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщили 22 сентября в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде).

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

В июле 2022 года было подано почти 340 тысяч новых обращений, на 8,2% больше, чем в июле 2021 года.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.