Рим, 22 сентября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. К 2030 году численность населения Италии сократится с 59,2 до 57,9 миллиона человек, а к 2070 году, при сохранении нынешних демографических тенденций — до 47,7 миллиона человек, с таким прогнозом выступили 22 сентября в национальной службе статистики.

Италия

При таком развитии событий число граждан работоспособного возраста (15−64) и всех остальных сравняется (по данным за 2021 год, пропорция составляет 3:2).

Как сообщалось ранее, в последние годы уровень смертности в Италии превышает уровень рождаемости почти вдвое (800 тысяч человек и 400 тысяч человек в год соответственно).