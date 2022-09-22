Рим, 22 сентября 2022, 20:23 — REGNUM Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони 22 сентября исключила вероятность формирования после досрочных выборов «широкой» правящей коалиции.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»
Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»
Giorgiameloni.it

Это не понадобится, у правых партий будет достаточно голосов, чтобы сформировтаь коалицию самостоятельно, уверена Мелони.

«У нас не будет никаких радужных коалиций. Пусть другие этим занимаются», — отметила она, особо подчеркнув, что в одной коалиции с либералами партия не будет работать ни при каких обстоятельствах.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.