Рим, , 20:23 — REGNUM Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони 22 сентября исключила вероятность формирования после досрочных выборов «широкой» правящей коалиции.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

Это не понадобится, у правых партий будет достаточно голосов, чтобы сформировтаь коалицию самостоятельно, уверена Мелони.

«У нас не будет никаких радужных коалиций. Пусть другие этим занимаются», — отметила она, особо подчеркнув, что в одной коалиции с либералами партия не будет работать ни при каких обстоятельствах.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.