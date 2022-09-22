Милан, Италия, 22 сентября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Накануне парламентских выборов в Италии лидер «Лиги» Маттео Сальвини проведет 4-часовой марафон в социальных сетях, включая TikTok, передают национальные СМИ 22 сентября.

Dario Chiericoni Маттео Сальвини

Партия намерена таким образом провести «крупнейший национальный онлайн-митинг».

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.