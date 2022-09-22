Буэнос-Айрес, , 20:36 — REGNUM На одном из нефтеперерабатывающих заводов Аргентины произошел взрыв, за которым последовал пожар, сообщил 22 сентября мэр города Пласа-Уинкуль Густаво Суарес в эфире радиостанции Lusinco.

Пожар skeeze

Взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе компании New American Oil в провинции Неукен. По словам Суареса, взорвался один из основных нефтяных резервуаров.

На данный момент известно о гибели троих человек, но эти данные могут быть не окончательными.

Пожарные прибыли на место происшествия, но пока их усилия направлены на недопущение распространения огня на другие резервуары с нефтью.

Информация уточняется.

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