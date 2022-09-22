Бухарест, 22 сентября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Правительство Румынии отложило реализацию широко разрекламированной ранее программы утилизации подержанных автомобилей в стране. Об этом 22 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Причиной этого решения стали жалобы на действия или бездействие коррумпированных чиновников на местах, а также отсутствие в муниципалитетах необходимой документации. «Мы постараемся решить возникшие проблемы до 14 октября текущего года», – говорится в заявлении министерства экономики Румынии.

Напомним, ранее власти Румынии пообещали выделение до 3 тыс. леев ($618) каждому автолюбителю, который сдаст на металлолом свое транспортное средство выпуска до 2007-го года. Общая сумма проекта превышает 50 млн леев ($10 млн).