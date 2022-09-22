Рим, , 20:20 — REGNUM Основной пункт программы итальянского популистского «Движения 5 звезд» — установление минимального уровня оплаты труда в 9 евро в час, заявил 22 сентября лидер партии Джузеппе Конте.

О возможности введения в Италии минимального почасового уровня зарплат Конте говорил еще в 2020 году, когда занимал пост премьер-министра, но до конкретики и внесения проекта декрета дело тогда не дошло.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.