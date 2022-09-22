Тюмень, 22 сентября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В Тюмени бабье лето было коротким. Уже 25 сентября по ночам будет наблюдаться похолодание до + 1°C, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

Последний тёплый день метеороги обещают в субботу 24 сентября, когда в Тюмени ночью температура воздуха составит + 3…+ 8°C, а днём до + 22°C.

Резкое похолодание наступит 25 сентября с ночными темпаратурами + 1…+ 6°C, днём в Тюмени в этот день синоптики обещают + 8…+ 13°C с небольшим дождём. Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.