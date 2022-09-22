Новосибирск, , 20:19 — REGNUM Памятный знак в честь 45-летия Победы в Новосибирске, вокруг которого разгорелся скандал, в своё время был установлен коллективом одного из оборонных предприятий города. Об этом сообщил мэр муниципалитета Анатолий Локоть.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этого предприятия уже нет. Оно прекратило свое существование, — уточнил Локоть в прямом эфире телеканала ОТС. — Этот памятный знак не вошёл ни в один из реестров и за это время основательно обветшал. Конечно, никто не собирался его сносить. Были планы его реставрировать».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 августа 2022 года в Новосибирска застройщик территории возле торгового центра «Роял Парк» демонтировал памятную стелу. Обеспокоенные новосибирцы обратились за помощью в СКР. Было возбуждено уголовное дело. Свою проверку организовала региональная прокуратура. После её итогу мэру города Анатолию Локтю было внесено представление. После разгоревшегося скандала памятный знак вернули на место.

При этом председатель СКР Александр Бастрыкин уже раскритиковал работу новосибирского управления ведомства за ход расследования дела, возбужденного по факту демонтажа.

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