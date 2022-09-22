Вашингтон, 22 сентября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Американский актёр Брэд Питт раскрыл имена мужчин, которые, по его мнению, являются самыми привлекательными в мире. Его слова приводит портал People.

Цитата из к/ф «Семь». Реж. Дэвид Финчер. 1995. США Брэд Питт в роли Миллса

«Если брать представителей актёрской профессии… Поскольку это всё-таки моя работа… На ум приходит Пол Ньюман. Он так благородно старел… Говорят, он был необычайно тёплым и честным человеком», — заявил Питт. Он также выделил своего коллегу по картинам «Одиннадцать друзей Оушена» и «После прочтения сжечь» Джорджа Клуни.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Брэд Питт признался, что он должен был сняться в проекте с Сандрой Буллок, который так и не был реализован. По словам актёра, в основе сюжета лежал конфликт женатой пары, которая работает в телемагазине QVC.