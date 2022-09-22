Ставрополь, , 20:10 — REGNUM В Ставропольском крае началась частичная мобилизация, объявленная 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. Первые группы призванных на военную службу отправятся уже 23 сентября, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже завтра первые партии мобилизованных будут направлены на места дислокации, где они будут проходить подготовку и боевое слаживание», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что все решения принимаются «в контакте с федеральными органами, главами муниципальных образований, военным комиссариатом края». Уже определены сроки и задачи по отправке призванных граждан в воинские части.

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