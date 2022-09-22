Ставрополь, 22 сентября 2022, 20:10 — REGNUM В Ставропольском крае началась частичная мобилизация, объявленная 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. Первые группы призванных на военную службу отправятся уже 23 сентября, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Он подчеркнул, что все решения принимаются «в контакте с федеральными органами, главами муниципальных образований, военным комиссариатом края». Уже определены сроки и задачи по отправке призванных граждан в воинские части.
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