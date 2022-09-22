Москва, , 20:16 — REGNUM Уголовное дело возбудили в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили 22 сентября в пресс-службе СКР.

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По версии следствия, Смирнов год назад, желая получить деньги незаконным путём, потребовал от гражданки России пять миллионов рублей за способствование успешного прохождения её сыном конкурса и назначение его на вакантную должность нотариуса в одном из нотариальных округов Московской области.

«Смирнов получил указанную денежную сумму в служебном кабинете, расположенном на Озерковской набережной в городе Москве», — сообщили в СКР.

Сегодня Смирнов был доставлен в подразделение СКР по Москве для проведения следственных действий. Ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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