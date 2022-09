Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Фильм «Телохранитель» режиссёра Мика Джексона выйдет повторно в США. Об этом сообщает издание Deadline.

Кевин Костнер в роли телохранителя Цитата из к/ф «Телохранитель». Реж. Мик Джексон. 1992. США

Впервые картина была представлена в ноябре 1992 года и суммарно собрала в прокате $411 млн. Сюжет фильма был построен вокруг популярной певицы и её телохранителя, которые впоследствии влюбляются друг в друга. Главные роли в проекте исполнили Уитни Хьюстон и Кевин Костнер.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, В Сеть выложили первый трейлер байопика I Wanna Dance With Somebody. Роль Уитни Хьюстон в ленте исполняет Наоми Аки («Конец ***го мира»).

