Новосибирск, , 20:07 — REGNUM Стоимость строительства инфекционной больницы в новосибирском посёлке Садовый выросла в разы — с 4,6 млрд рублей до 16 млрд рублей. Это произошло после пересмотра проектной документации с учётом актуальных цен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Больница Yarregion.ru

«В рамках реализации соглашения о государственно-частном партнерстве по созданию инфекционной больницы в Новосибирской области, заключенного в 2021 году, министерство здравоохранения Новосибирской области, компания «Проекты развития 2» и «Газпромбанк» подписали трехстороннее прямое соглашение, — говорится на сайте банка. — Соглашение открывает возможности для полноценного финансирования проекта государственно-частного партнерства, включающего проектирование, строительство и техобслуживание инфекционной больницы на 504 койки площадью 41 тысяч кв. м. Общая потребность в финансировании составляет свыше 16 млрд рублей. Общий объем банковских продуктов, предоставляемых со стороны «Газпромбанка», — более 12 млрд рублей».

Отмечается, что на площадке уже развернуты работы по строительству шести боксированных отделений. Работы по монтажу металлоконструкций выполнены на 60%, устройству фундаментов — на 75%.

Согласно проекту, на территории больницы предусмотрены шесть палатных корпусов, отделения функциональной диагностики, интенсивной терапии, рентгена, операционного блока с родовым отделением и четыре лаборатории.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что завершить объект планируется в третьем квартале 2023 года.

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