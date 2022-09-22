Киев, 3 апреля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Фронт Вооружённых сил Украины рухнет, если Россия решится нанести сконцентрированный и мощный удар в одном месте. Об этом в беседе с изданием Politico заявили высокопоставленные украинские офицеры на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«(Украинские. — Прим. ред.) офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта на том участке, на котором российское командование решит сконцентрировать усилия», — говорится в материале.

По словам собеседников Politico, ВСУ не смогут сдержать мощный удар, поскольку численное превосходство остаётся за российской армией. Кроме того, большую опасность для украинских войск представляют планирующие авиабомбы, которые ВС России массово применяют в зоне специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью обозревателю издания The Washington Post Дэвиду Ингейшесу заявил, что Вооружённые силы Украины будут вынуждены постоянно отступать, если не возобновится поддержка со стороны Соединённых Штатов Америки. Зеленский указал на рост дефицита ракет для ЗРК Patriot, артиллерийских снарядов натовского калибра и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронного подавления.

Британский журналист газеты The Standard Роберт Фокс в связи со сложившимися в зоне боевых действий обстоятельствами предположил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией ближе к лету. По его словам, украинские войска истощены и в общей сложности потеряли 385 тысяч военных, в то время как российские войска превосходят ВСУ в огневой мощи в несколько раз.