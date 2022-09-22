Москва, 22 сентября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. «Минские соглашения никто выполнять не хочет, Минск-2 никто выполнять не собирался. Нормандский формат — абсолютная чепуха, по которому нас просто «надули». С таким заявлением выступил политолог Евгений Сатановский, комментируя решение о проведении референдумов о вхождении в состав России на освобожденных территориях [бывш. УССР].

(сс) A. Savin Евгений Сатановский

«Все соглашения подписаны восемь лет назад, так их же никто не выполнял», — подчеркнул эксперт.

«У нас идет третья мировая война, у которой промежуточная задача — ликвидация РФ как таковой. Уже давно расписано на какие куски она должна развалится… Причем все делается на наших глазах, и не видеть этого — серьезный идиотизм или предательство. Это уж как посмотреть. Я склонен ко второму», — продолжил политолог.

«Я думаю, что, если в Россию приедет в качестве бойцов интербригад максимальное количество людей, которым интересно съездить сначала на [бывш. УССР] — американцев, англичан и прочую сволочь НАТОвскую пострелять, я буду это только приветствовать. И я полагаю, что по всему миру таких людей появится очень много…», — завершил свой комментарий Евгений Сатановский.