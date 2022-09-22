Уфа, 22 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Меру пресечения заместителю главы администрации Краснокамского района Башкирии, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, избрал Нефтекамский городской суд республики. Об этом 22 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, фигурант уголовного дела договорился со своим приятелем об оказании содействия и общего покровительства при выполнении им работ по добыче и вывоза песка с территории Краснокамского района за двести тысяч рублей.

«Так, вечером 20 сентября 2022 года обвиняемый, находясь в припаркованном автомобиле, получил от мужчины часть взятки в размере 15 000 рублей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца (до 21 ноября 2022 года).