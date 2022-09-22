Грозный, , 19:59 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обмен пленными между Россией и киевским режимом, который состоялся 21 сентября. Были возвращены 55 военнослужащих Вооружённых Сил РФ, Донецкой и Луганской Республик. Точное число вернувшихся на территорию б. УССР не называется. Кадыров высказал свое недовольство условиями обмена.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. <…> Мы выполнили обмен на условиях [б. УССР]. Это неправильно», — заявил Кадыров.

Он отметил, что ранее командование советовалось с руководством чеченских боевых подразделений, а при обмене пленными этого не произошло, между тем отряды из Чечни «давили фашистов в Мариуполе, загоняли в «Азовсталь», выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии».

«Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь… Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих», — высказал свое мнение глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что теперь бойцы, находящиеся на передовой делают вывод — пленных не брать.

«Поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод — не брать фашистов в плен», — заявил чеченский лидер.

Кадыров также подчеркнул, он высказывает свое личное мнение по поводу обмена пленными, и «оно никак не влияет на наш главный незыблемый принцип: любой приказ Верховного главнокомандующего выполним».