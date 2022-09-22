Грозный, 22 сентября 2022, 19:59 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обмен пленными между Россией и киевским режимом, который состоялся 21 сентября. Были возвращены 55 военнослужащих Вооружённых Сил РФ, Донецкой и Луганской Республик. Точное число вернувшихся на территорию б. УССР не называется. Кадыров высказал свое недовольство условиями обмена.

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Chechnya.gov.ru
«Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. <…> Мы выполнили обмен на условиях [б. УССР]. Это неправильно», — заявил Кадыров.

Он отметил, что ранее командование советовалось с руководством чеченских боевых подразделений, а при обмене пленными этого не произошло, между тем отряды из Чечни «давили фашистов в Мариуполе, загоняли в «Азовсталь», выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии».

«Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь… Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих», — высказал свое мнение глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что теперь бойцы, находящиеся на передовой делают вывод — пленных не брать.

«Поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод — не брать фашистов в плен», — заявил чеченский лидер.

Кадыров также подчеркнул, он высказывает свое личное мнение по поводу обмена пленными, и «оно никак не влияет на наш главный незыблемый принцип: любой приказ Верховного главнокомандующего выполним».