Кадыров заявил, что крайне недоволен обменом пленными
Грозный, 22 сентября, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обмен пленными между Россией и киевским режимом, который состоялся 21 сентября. Были возвращены 55 военнослужащих Вооружённых Сил РФ, Донецкой и Луганской Республик. Точное число вернувшихся на территорию б. УССР не называется. Кадыров высказал свое недовольство условиями обмена.
Он отметил, что ранее командование советовалось с руководством чеченских боевых подразделений, а при обмене пленными этого не произошло, между тем отряды из Чечни «давили фашистов в Мариуполе, загоняли в «Азовсталь», выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии».
Кадыров подчеркнул, что теперь бойцы, находящиеся на передовой, делают вывод: пленных не брать.
Кадыров также подчеркнул, он высказывает свое личное мнение по поводу обмена пленными, и «оно никак не влияет на наш главный незыблемый принцип: любой приказ Верховного главнокомандующего выполним».