Нижний Новгород, , 19:59 — REGNUM Вопросы, касающиеся антитеррористической защищенности объектов образования Нижнего Новгорода, обсудили депутаты на заседании комиссии городской думы по социальной политике сегодня, 22 сентября.

Охранник Наталья Хомутова © ИА REGNUM

По словам директора департамента образования Владимира Радченко, все школы и детские сады столицы Приволжья уже оборудованы кнопками тревожной сигнализации и металлодетекторами.

«При этом 99% школ города имеет систему видеонаблюдения, в 74% есть турникеты. Также 41% образовательных учреждений заключили договоры с частными охранными предприятиями, а остальные 59% в дневное время охраняют вахтеры и в ночное — сторожа», — отметил он.

Также стало известно о том, что на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности школ и детсадов в 2022 году из бюджета города выделили 118,7 млн рублей.