Нижний Новгород, 22 сентября, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Вопросы, касающиеся антитеррористической защищенности объектов образования Нижнего Новгорода, обсудили депутаты на заседании комиссии городской думы по социальной политике сегодня, 22 сентября.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Охранник

По словам директора департамента образования Владимира Радченко, все школы и детские сады столицы Приволжья уже оборудованы кнопками тревожной сигнализации и металлодетекторами.

«При этом 99% школ города имеет систему видеонаблюдения, в 74% есть турникеты. Также 41% образовательных учреждений заключили договоры с частными охранными предприятиями, а остальные 59% в дневное время охраняют вахтеры и в ночное — сторожа», — отметил он.

Также стало известно о том, что на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности школ и детсадов в 2022 году из бюджета города выделили 118,7 млн рублей.