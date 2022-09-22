Тула, , 19:56 — REGNUM Жителям Тульской области, призванным на военную службу в рамках мобилизации, будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 100 000 рублей. Соответствующий указ подписал 22 сентября губернатор Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Такую же выплату получат и туляки, отправившиеся в зону специальной военной операции по контракту.

В правительстве напомнили, что военнослужащие-контрактники получают денежное содержание в размере от 180 тысяч в месяц и дополнительные социальные гарантии — повышенная пенсия, компенсация за наем и содержание жилья, дополнительный отпуск, ряд налоговых льгот. Государство установило единовременные выплаты: за ранение — 3 млн рублей, в случае гибели семьи получат 5 млн рублей. Также на региональном уровне при тяжком ранении дополнительно выплачивается 1 млн рублей, при среднем — 500 000 рублей, при легком — 200 000 рублей. В случае гибели семьям выплачивается 2 млн рублей. При поступлении в вуз детям военнослужащих предоставят единовременную выплату в размере 30 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.