Мехико, 22 сентября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Десять человек были убиты в баре в Мексике, где неизвестные лица устроили стрельбу, сообщает 22 сентября Reuters.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

«Похоже, это было прямое нападение», — сказал представитель полиции города Тариморо в штате Гуанахуато, где в последние годы участились случаи жестоких столкновений между конкурирующими наркобандами.

Известно, что все десять жертв нападения были мужчинами, но полиция пока не нашла преступников и не произвела никаких арестов.

Девять мужчин скончались на месте преступления, а еще один умер от ран в больнице.

Губернатор Гуанахуато Диего Синью Родригес назвал стрельбу в баре «трусливым нападением» и выразил соболезнования семьям погибших. При этом он не сообщил подробностей преступления.

Напомним, что, согласно данным федерального министерства безопасности Мексики, в 2022 году больше всего убийств среди мексиканских штатов было зафиксировано именно в Гуанахуато. В этом штате с января по август зарегистрировано 2115 жертв.