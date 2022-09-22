Новосибирск, , 19:51 — REGNUM Не стоит бояться мобилизации. Об этом заявил старший лейтенант, участник спецоперации из Новосибирска Никита Савенков.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если возникла ситуация, когда твоя страна находится под таким давлением других государств, то долг каждого гражданина отстоять её интересы, защитить жизнь и здоровье людей. И чтобы всё вот это нацистское, что льётся к нам с запада, не пришло к нам. Чтобы наши родители, жёны, дети, сёстры и братья, друзья и товарищи спали спокойно», — сказал он «Новосибирским новостям».

Он отметил, что мобилизованных резервистов будут готовить и пока командир не будет уверен в их готовности — физической, моральной и психологической — их не отправят на спецоперацию.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по словам губернатора Новосибирской области, власти окажут максимальную поддержку военнослужащим и членам их семей.

Читайте также: Травников объяснил новосибирцам истинные цели частичной мобилизации