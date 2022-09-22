Новосибирск, 22 сентября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Не стоит бояться мобилизации. Об этом заявил старший лейтенант, участник спецоперации из Новосибирска Никита Савенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Если возникла ситуация, когда твоя страна находится под таким давлением других государств, то долг каждого гражданина отстоять её интересы, защитить жизнь и здоровье людей. И чтобы всё вот это нацистское, что льётся к нам с запада, не пришло к нам. Чтобы наши родители, жёны, дети, сёстры и братья, друзья и товарищи спали спокойно», — сказал он «Новосибирским новостям».

Он отметил, что мобилизованных резервистов будут готовить и пока командир не будет уверен в их готовности — физической, моральной и психологической — их не отправят на спецоперацию.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по словам губернатора Новосибирской области, власти окажут максимальную поддержку военнослужащим и членам их семей.

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