Южно-Сахалинск, 22 сентября 2022, 19:55 — REGNUM Казаки Сахалино-Курильского окружного казачьего общества 22 сентября прибыли в военные комиссариаты Сахалина. Они явились, не дожидаясь повесток в рамках объявленной российским руководством частичной мобилизации.
Как рассказал атаман окружного казачьего общества Александр Агибалов, казаки всегда были войнами, защитниками своего отечества. «В современных реалиях традиции воинского служения остаются актуальными по сей день», — сказал он, добавив:
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