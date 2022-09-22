Южно-Сахалинск, , 19:55 — REGNUM Казаки Сахалино-Курильского окружного казачьего общества 22 сентября прибыли в военные комиссариаты Сахалина. Они явились, не дожидаясь повесток в рамках объявленной российским руководством частичной мобилизации.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал атаман окружного казачьего общества Александр Агибалов, казаки всегда были войнами, защитниками своего отечества. «В современных реалиях традиции воинского служения остаются актуальными по сей день», — сказал он, добавив:

«Крайне важно сплотиться и поддержать решение главы государства, присоединившись к борьбе за сохранение русского мира».

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