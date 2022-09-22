Южно-Сахалинск, 22 сентября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Казаки Сахалино-Курильского окружного казачьего общества 22 сентября прибыли в военные комиссариаты Сахалина. Они явились, не дожидаясь повесток в рамках объявленной российским руководством частичной мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Как рассказал атаман окружного казачьего общества Александр Агибалов, казаки всегда были войнами, защитниками своего отечества. «В современных реалиях традиции воинского служения остаются актуальными по сей день», — сказал он, добавив:

«Крайне важно сплотиться и поддержать решение главы государства, присоединившись к борьбе за сохранение русского мира».